Unter den Tiroler Landwirten herrscht helle Aufregung. In Matrei sind drei Schafe höchstwahrscheinlich einem Wolf zum Opfer gefallen, fünf von insgesamt acht toten Schafen in Serfaus ebenso. Eines ist vermutlich abgestürzt. Bei einem gerissenen Lamm in Reith im Alpbachtal dürfte auch ein Wolf schuld sein.