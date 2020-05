Bei der ehemaligen schwarz-blauen Regierung haben Sie Empathiedefizite geortet. Wie beurteilen Sie den Empathielevel bei Türkis-Grün?

Wir sind bisher gut gemeinsam durch die aktuelle Krise gekommen, es ist gelungen, das Gesundheitssystem stabil zu halten. Es werden jetzt zu Recht große Anstrengungen unternommen, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Aber entscheidend wird sein, auch die Menschen in ihrer Verletzlichkeit nicht aus dem Blick zu verlieren. Ein Impfstoff gegen das Virus wird nicht genügen. Wir werden auch Rezepte gegen Armut, Arbeitslosigkeit und Einsamkeit brauchen. Dort wird sich das Empathie- und Wertgefüge zeigen. Allein in Wien hat sich die Zahl der Menschen, die in unsere Sozialberatungsstellen kommen, verdoppelt. Es kommen zunehmend mehr Menschen, die sich nie in ihrem Leben gedacht hätten, dass sie einmal die Hilfe der Caritas in Anspruch nehmen müssen. Da leisten wir unseren Beitrag, aber es ist in Wahrheit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Caritas ist dabei der Seismograf. Sie nimmt Erschütterungen wahr. Derzeit gibt es viele Menschen, die nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, wie sie sich das Essen für sich und ihre Kinder leisten können.