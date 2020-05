Desinfektions-Spender und -Ständer nach wie vor sehr gefragt

Kunden in Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg, in der Steiermark und Oberbayern werden von raasch versorgt. Mit Ausnahme von zwei Tagen konnte die Produktion durchgehend am Laufen gehalten werden. „Die größte Nachfrage besteht derzeit nach Desinfektions-Spendern und -Ständern“, so Scherzenlehner.