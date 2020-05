Bärnbach/Köflach bastelt in der Corona-Zwangspause eifrig am Kader. Mit Erfolg! Der Handball-Klub hat jetzt auch die Vertragsverlängerung mit Kapitän Deni Gasperov im Sack. Mit dem Freilufttraining haben die Weststeirer inzwischen begonnen, wann die spusu Liga aber wieder ihre Pforten öffnet, steht nach wie vor in den Sternen.