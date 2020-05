Signal an Nübel

Die Vertragsverlängerung ist auch ein Signal an Alexander Nübel (23). Der frühere deutsche U21-Teamgoalie wechselt im Sommer ablösefrei ebenfalls vom FC Schalke zum deutschen Rekordchampion. Der als großes Talent eingeschätzte Nübel hat in München einen Vertrag bis 2025 unterschrieben und will Neuer auf Sicht als Nummer eins ablösen.