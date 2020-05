Strache mit Kritik an türkis-grüner Bundesregierung

Ganz als gäbe es nicht genügend andere Wiener Unternehmer, die aufgrund des Corona-Lockdowns um ihre Existenzen kämpfen, eilt Strache just Ex-Knacki Böhm zu Hilfe. Der ist diese Woche auf dem Ballhausplatz in Hungerstreik getreten - und dort überreichte Strache ihm öffentlichkeitswirksam einen 500-Euro-Scheck. Natürlich nicht, ohne Kritik an der türkis-grünen Bundesregierung zu üben. Diese müsse „endlich erkennen, dass sie mit ihren verfehlten Maßnahmen sowie den darauffolgenden Sonntagsreden und leeren Versprechungen Hunderttausende Einzelschicksale wie jenes von Theodor Böhm geschaffen“ habe.