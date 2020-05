Günther M. aus der Steiermark hat im Internet einen „Großeinkauf“ getätigt. Viele Artikel zu kleinen Preisen. Beim Bestellabschluss hat er Zahlung per Rechnung gewählt, über den Zahlungsdiensteanbieter Klarna. Und damit wird es kompliziert. In so einem Fall verkauft der Onlineshop nämlich seine Forderung weiter. Als Konsument muss man den Kaufbetrag in der Folge an den Zahlungsdiensteanbieter überweisen. Aber Achtung: Für Warenrücksendungen bleibt der Händler weiter Ansprechpartner. Günther M. hat das nicht gewusst.