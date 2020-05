Laudamotion hat in einer Pressemitteilung am Mittwoch der Gewerkschaft vida 24 Stunden Zeit gegeben, den vom Unternehmen geforderten Kollektivvertrag zu unterzeichnen. Nur so könnten 300 Jobs der Ryanair-Tochter in Wien gerettet werden. Die Gewerkschaft lehnt den KV-Entwurf entschieden ab und hält ihn auch in Teilen für gesetzeswidrig. Zudem würde der Kollektivvertrag, der etwa ein Netto-Einstiegsgehalt von 848 Euro für Flugbegleiter vorsieht, Menschen in die Armut führen.