Wer wegen der Corona-Krise eine Pauschalreise nicht antreten kann, darf in Deutschland weiterhin sein Geld zurückverlangen. Eine zuerst von der deutschen Regierung geplante Gutscheinlösung soll es nur noch als freiwillige Möglichkeit für Verbraucher geben. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin beschlossen.