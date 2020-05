Die potenziellen Nachfolger scharren in den Startlöchern. Landestrainer Ludwig Brunner versammelt die Kaderläufer nächste Woche zum ersten Schneekurs für 2020/21. „Zu Pfingsten stehen vier Schneetage auf dem Kitzsteinhorn am Plan“, betont Brunner. 50 „Kids“ ziehen auf dem „Kitz“, das am 29. Mai wieder den Liftbetrieb startet, dann ihre ersten Schwünge. „Es ist wichtig, dass wir zum Skifahren kommen. Man weiß nicht, was im Hochsommer möglich ist.“ Da hat das „Kitz“ zu, sind Kurse in Saas Fee (Sz) und in der Skihalle Wittenburg (D) geplant.