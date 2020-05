Blutig hat ein Streit unter Erntehelfern im burgenländischen Andau (Bezirk Neusiedl am See) geendet. Nach einer verbalen Auseinandersetzung sollen ein 19-Jähriger und ein 22-Jähriger am Dienstag jeweils zum Messer gegriffen und auf einen 19-jährigen Arbeitskollegen eingestochen haben. Der Mann wurde im Bereich der Niere verletzt. Die Täter befinden sich auf der Flucht.