Wer jeden Tag auf einer Tastatur herumwerkt, verbreitet hier eine ganze Menge an Bakterien. Daher sollte auch diese nach Gebrauch gereinigt werden. Dieses Reinigungsgel hat sich in dem Fall am meisten bewährt. Es fängt Schmutz, Staubpartikel und Bakterien ganz einfach auf und kann danach unter fließendem Wasser gesäubert werden.