„Historisches Datum“

Sie sprach in einem Pressegespräch auf der better tennis Anlage im 23. Wiener Bezirk von einem „historischen Datum“. „Dieses ATC wird ab sofort die Struktur für das neue Leistungszentrum Ost und für den neuen Leistungsstandort in Traiskirchen unter der Leitung von Wolfgang Thiem sein“, verkündete Muhr, die ihre Funktion als steirische Landesverbandspräsidentin ruhend gestellt hat. In der zweiten Dependance von better Tennis - in Traiskirchen - sollen insgesamt drei Hartplätze entstehen. „Wir wollen den Jugendlichen auch ermöglichen, auf Hardcourt zu trainieren.“