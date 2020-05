„Eine zentrale Bedeutung kommt der Klimaanlage zu. Wenn sie läuft, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sich jemand ansteckt, der weiter als eine Reihe weg von mir sitzt“, sagt Prof. Kekulé. Das Problem sei allerdings, dass die Klimaanlage oft vor und nach dem Flug ausgeschaltet bleiben. Das spart Kraftstoff, gefährdet allerdings die Gesundheit der Passagiere an Bord. Und woher weiß man das? „Durch ein Beispiel aus den 70er Jahren", erklärt Prof. Kekulé. „Ein Flugzeug habe damals in Alaska zwischenlanden müssen. Dabei wurde für drei Stunden die Klimaanlage ausgeschaltet. Es war ja sowieso kalt draußen. Aber leider ist ein Fluggast an einer Grippe erkrankt gewesen, und hat in dieser Zeit viele andere Passagiere angesteckt.“