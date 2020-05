Wichtige Präventionsarbeit

„Die ohnehin zu geringen Förderungen für den Verein, der wichtige Präventionsarbeit in Graz und der Steiermark leistet, komplett zu streichen ist nicht nur kurzsichtig, sondern auch fahrlässig“, zeigt sich Mario Lindner von der sozialdemokratischen LGBTQI-Vertretung SoHo empört. Für ihn steht fest: „Jeder Euro, der in HIV/AIDS-Prävention fließt, ist gut eingesetzt. Die Folgekosten für jeden Neuinfizierten sind ein Vielfaches dessen, was für Aufklärungsarbeit ausgegeben wird.“