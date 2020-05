ÖOC fordert in offenem Brief „Zurück zum Sport“ in Schulen

Mit einem am Mittwoch veröffentlichten offenen Brief unter dem Titel „Zurück zum Sport!“ hat Österreichs Olympisches Komitee (ÖOC) Bildungsminister Faßmann dazu aufgefordert, den Sportunterricht an den Schulen wieder zuzulassen. „Sehr geehrter Herr Bildungsminister, sorgen Sie umgehend dafür, dass Sport in unseren Schulen schnellstmöglich wieder integriert wird“, heißt es unter anderem.