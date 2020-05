Sieben Kilo Heroin, ein Kilo Kokain

Dem Drogenring wird der Handel mit mindestens sieben Kilo Heroin im Straßenverkaufswert von rund 350.000 Euro und zumindest ein Kilo Kokain im Straßenverkaufswert von circa 60.000 Euro in ganz Kärnten vorgeworfen. Vorwiegend wurden die Suchtmittel in den Ballungszentren Klagenfurt und Villach, aber auch in der Steiermark verkauft. Der Gruppierung gehörten neben Subdealern und Straßenläufern auch Transporteure an, die die Drogen vorrangig aus Slowenien einschmuggelten.