Während die Soldaten mit Bussen aus der Dabsch-Kaserne in Korneuburg, wo sie untergebracht sind, zu ihrer Arbeit gebracht werden, wurde für die Post-Mitarbeiter ein eigener Shuttle-Dienst eingerichtet, der sie vom Wohnort abholt. Somit wird sichergestellt, dass die Helfer nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln mit anderen Menschen in Kontakt treten können. Sie dürfen in ihrer Freizeit die Wohnung nicht verlassen, sind für zwei Wochen isoliert, um eine Ansteckung von außen mit SARS-CoV-2 zu verhindern, erklärte Markus Leitgeb, Sprecher der Post AG. Bei den Post-Mitarbeitern habe man darauf geachtet, dass es ein möglichst kleines Team ist, aber der Betrieb dennoch aufrechterhalten bleibe. „So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich“, sagte Leitgeb. Alle 20 wurden zweimal negativ auf Covid-19 getestet. Nach zwei Wochen sollen dann - wenn nötig - Nachnominierungen von Kollegen in Angriff genommen werden.