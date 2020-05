Alles ist erlaubt

The 1975 sind die etwas andere Band des Mainstreams. All ihre bisherigen drei Alben landeten in Großbritannien auf Platz eins der Charts und in einer Welt, die eigentlich nur mehr aus gelackten Popstars, Rappern und kurzlebigen Social-Media-Wundern besteht, haben sich Healy und Co. quasi im Alleingang zur jüngsten und einzigen großen Band des Mainstreams gewandelt. „Notes On A Conditional Form“ ist nun die Krönung ihres überbordenden Selbstvertrauens. 22 Songs oder 80 Minuten der puren Abwechslung. Punk-Rock, New Wave, Bubblegum-Pop, Samples, Rock, Indie, Soul-Ausflüge, Hip-Hop, Dream Pop - alles ist erlaubt, nichts ist verboten. Im Zeitalter des Streamings sind aber auch nur mehr zwei Drittel der Songs neu, denn nicht weniger als acht Singles haben Healy und Co. bereits seit 2018 in den Orbit geschossen. Mit dem Songwriting begann man teilweise schon quer zum letzten Werk „A Brief Inquiry Into Online Relationships“, doch 90 Prozent des Albums seien danach und frisch entstanden, erzählt Healy der „Krone“ im Interview.