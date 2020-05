Konkret geht es um den Favoritner FPÖ-Bezirksrat Wolfgang Cadilek und den Penzinger Bezirksrat Gottfried Böck, der einst von den Grünen in Richtung FPÖ abwanderte. Die beiden würden dem Team HC Strache - Allianz für Österreich „mit sofortiger Wirkung“ beitreten, wurde am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt. Böck argumentierte seinen Wechsel damit, dass er sich bei der Bürgerbewegung mit dem „Original HC Strache“ besser aufgehoben fühle als in einer „mittlerweile seelenlosen FPÖ“. Cadilek gab als einen der Gründe für seinen Schritt den „schäbigen Umgang“ der FPÖ mit den Straches an.