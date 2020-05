Die aktuellen Zahlen zur Corona-Kurzarbeit

Bis inklusive Montag wurden in Tirol zudem 10.424 Corona-Kurzarbeitsanträge erfasst - mit einem Planbetrag von 731 Millionen Euro für 97.942 Arbeitsplätze. Von diesen erfassten Anträgen konnten 9.999 (96 %) mit einer Bewilligungssumme von 710 Millionen Euro bereits genehmigt werden. Aktuell wurden in Tirol 30 Millionen Euro Corona-Kurzarbeitsbeihilfe an 3.241 Unternehmen ausgezahlt.