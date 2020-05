Die Open-Air-Kinos in Salzburg stehen in den Startlöchern: Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Sommerkinos in Stadt und Land auf Hochtouren. Noch ist aber vielfach unklar, wann und teilweise auch wo Filme über die Leinwand flimmern werden. Am kommenden Montag sollen vom Bund genaue Richtlinien für Kulturveranstaltungen im Freien vorliegen.