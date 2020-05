Der 2002 erschienene erste Teil der „Mafia“-Trilogie galt seinerzeit als Open-World-Meisterwerk und erzählt die Geschichte des Ganoven Tommy, der sich in der fiktiven US-Großstadt Lost Heaven in den Dreißigerjahren zum Gangsterboss hocharbeitet. Eine überarbeitete Fassung des nicht minder gelungenen zweiten Teils aus dem Jahr 2010 haben die Entwickler auf Steam bereits veröffentlicht. Wer „Mafia 2“ in seiner Bibliothek hat, sollte automatisch Zugang zur 4K-Remaster-Version erhalten.