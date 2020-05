Die Verkehrsrowdys in Wien können es einfach nicht lassen: Erneut ist in der Bundeshauptstadt ein Fall von Raserei bekannt geworden. In der Nacht auf Mittwoch war ein Lenker mit 118 Stundenkilometern durch eine Tempo-30-Zone in der Johann-Kutschera-Gasse in der Donaustadt gerast. Damit nicht genug, raste der Fahrer mit seinem Wagen dann mit 120 statt der erlaubten 50 km/h über die Heiligenstädter Straße in Döbling.