In den Storys äußerte sich Laura zudem zu Gerüchten, sie und ihr „Schatzi“ stecken nur kurz nach der schlagzeilenträchtigen Verlobung in einer Liebes-Krise. Alles Blödsinn, erklärte sie und zeigte die Herzchen-Ballons, die sie zu ihrer Verlobung geschenkt bekommen hatte. „Die Ballons hängen immer noch und sind voll gefüllt wie unsere Liebe“, so Laura.