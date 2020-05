Cristiano Ronaldo zu Paris SG? Eine gar nicht so abwägige Gedanke, wie sie zuerst scheint. Denn: Der katarische Mlliardär-Eigentümer von PSG bekam die Corona-Krise viel weniger zu spüren, als die italienischen Klubs. Und auch Ronaldo kommt bald in ein Alter, in dem er mit einem Wechsel nach Paris in große Fußstapfen treten könnte.