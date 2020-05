„Für vier von zehn Österreichern ist ein geringes Ansteckungsrisiko in Österreich ein wesentlicher Grund, ihren Urlaub heuer in der Heimat zu verbringen. Auch das Motiv, heimische Betriebe zu unterstützen, spielt eine Rolle“, meinte Andrea Fronaschütz, Geschäftsführerin des Österreichischen Gallup-Institutes in der Austria Presse-Agentur (APA).