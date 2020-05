2003 kürte sich Federer zum Wimbledon-Triumphator, es war sein erster Grand-Slam-Titel. Ein besonderer Moment - auch für Ex-Profi Lundgren: „Ich wollte Wimbledon schon immer gewinnen, seit ich angefangen habe, Tennis zu spielen. Ich habe das Achtelfinale als Spieler erreicht, was nicht schlecht ist, und ich habe als Trainer gewonnen, was mich sehr glücklich macht.“ Für Federer sei es eine große Erleichterung gewesen: „Für Roger war dieser Titel das, was alle von ihm erwartet hatten.“