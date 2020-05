Für Weltmeister Lewis Hamilton soll der Neustart der Formel 1 so sein, als hätte es die Corona-Zwangspause nie gegeben. „Wir müssen so in Fahrt kommen, als hätten wir keines dieser Rennen verpasst“, sagte der 35-Jährige in einem Video seines Mercedes-Teams. Der sechsfache Champion nutzt die Auszeit jedenfalls für intensive Arbeit an seiner Fitness.