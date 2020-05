Fix ist, dass der Vertrag in Bregenz ausläuft - und er den Lebensmittelpunkt wieder zu Familie und Freunden nach Ferlach verlegen wird. Was aber auch mit neuen beruflichen Plänen zu tun hat: „Mein Traum war es, Profi in Deutschland zu werden - das hat leider nicht geklappt. Jetzt will ich mich abseits des Parketts auch beruflich verändern, werde mich womöglich bei der Polizei bewerben.“