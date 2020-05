Nächste Lockerungen bereits in Vorbereitung

Obwohl kürzlich einige Lockerungen im Sozialbereich in Kraft getreten sind, gelten laut Land Oberösterreich in derartigen Einrichtungen die Maßnahmen weiter, „um den Schutz der Mitarbeiter und Bewohner zu gewährleisten“. Allerdings seien auch in diesem Bereich Lockerungen bereits in Vorbereitung.