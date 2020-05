Welche Politik jetzt gewählt wird

Vielmehr braucht es gerade in Zeiten, in denen Menschen Angst um ihre Gesundheit, aber auch um ihre Existenz haben, eine grund-seriöse Politik, die sich nicht die aktuelle Bedrohungslage für ein wenig politisches Kleingeld zunutze macht. Vielmehr werden jene, die klare Worte finden und Zukunftsperspektiven bieten können, mit Wählerstimmen belohnt werden. Ruhe, Sicherheit und Transparenz sind das Gebot der Stunde. Diese Werte sollten auch in Wahlkampfzeiten die Maxime sein. Das kann doch wirklich nicht so schwer sein.