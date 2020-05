Sein Vater habe zuletzt mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Besonders die letzten ein oder zwei Wochen seien daher schwer gewesen. Schlussendlich sei er aber „friedlich gegangen“ und habe in den letzten Stunden seines Lebens seinen Humor nicht verloren. „Er war einfach witzig und so war er immer er selbst. Er war fast 93 Jahre alt, und ich denke, sein Körper war irgendwie an dem Punkt, an dem es einfach Zeit wurde.“