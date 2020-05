Der Einsatz des Elternvereins und der „Krone“ hat’s ermöglicht: Der Bus in St. Georgen am Sandhof in Klagenfurt bringt die Kinder weiterhin bis vor die Volksschule. Zuständige Behörden wollten die Linie einstellen. Schüler hätten dann aber einen längeren und gefährlicheren Weg zum Bus gehabt.