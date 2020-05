Sansibar auf der Donauinsel in Flammen

Gerade erst frisch renoviert und den Richtlinien gemäß den Tanzbereich in eine Cocktaillounge umgemodelt glänzte das Lokal auf dem Wasser und war bereit, in die neue Saison zu starten. Das erste Opening-Wochenende lief hervorragend und auch trotz Regens am Eröffnungstag kamen die Stammgäste, um Cocktails zu genießen. „Am Rand der Tanzfläche standen neue Bartische und in der Mitte gemütliche Bänke. Wir haben noch beim Opening einen richtig guten Abend in der Sansibar erlebt“, erinnert sich Vanessa Licht.