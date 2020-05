Es war am Montag gegen 17 Uhr als der Volvo des Slowenen (43) im Hieflertunnel auf der A10 bei Golling ins Schleudern geriet, sich überschlug und seitlich zum Stillstand kam. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, war der Lenker schon auf und davon. Der Beifahrer, ein Landsmann (23), wurde erstversorgt und vom Rettungshubschrauber in das Schwarzacher Spital geflogen. 22 Gollinger Feuerwehrleute räumten währenddessen das Unfallgeschehen auf – die A10 war für eine Stunde in diesem Bereich gesperrt.