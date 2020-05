Badespaß: Ibiza-Feeling nahe Wien wird günstiger

Neu ist auch das Veranstalterteam rund um Gastro-Mastermind Michael Müllner-Baatz. Die „Brunner Wiesn“-Macher Christoph Novak und Mario Repa sind neu an Bord und haben mit Müllner-Baatz in den letzten Monaten zahlreiche Neuerungen umgesetzt. Gäste können sich unter anderem auf eine neue, 100 Quadratmeter große Premium-Lounge direkt am See freuen. Das gastronomische Angebot wurde komplett überarbeitet. Die Küche serviert gesunde Poke Bowls und leichte, frische Sommerküche mit mediterranen Akzenten und lokalen Zutaten. Bierliebhaber können sich auf eine Kooperation mit dem mexikanischen „Sol“ freuen, das Urlaubsfeeling auf den Gaumen bringt.