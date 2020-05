Nach einem Streit über Coronavirus-Schutzmaßnahmen in Frankreich, der in der Schließung der Warenhäuser gipfelte, hat der Online-Versandhändler Amazon mehrere französische Logistikzentren wieder geöffnet. Die Arbeit werde über drei Wochen schrittweise begonnen, sagte Frankreich-Chef Frédéric Duval der Nachrichtenplattform „Franceinfo“. In der ersten Woche geschehe das auf freiwilliger Basis für die Mitarbeiter, so Duval.