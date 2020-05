Auch darüber hinaus ist die Zukunft des Kuchlers unklar. „Ich will den nächsten Schritt gehen“, betont er. Ein Abschied aus St. Pölten ist für Meisl sicher. Eine Rückkehr in die Mozartstadt scheint für den Salzburger indes ausgeschlossen. Von seinem Stammklub gab es in den letzten Monaten keine Anzeichen, ihn zurückzuholen, zudem wurde mit Max Wöber ein Innenverteidiger für rund zehn Millionen Euro verpflichtet.