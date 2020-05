Kontrolleure beim Training, um Verstöße gegen die Abstandsregeln wie beim LASK hintanzuhalten, Anforderung von Videos und GPS-Daten sowie ein Kapitän (Watfords Troy Deeney, unten im Bild), der aus Angst vor dem Coronavirus noch nicht ins Mannschaftstraining einsteigen möchte („mein erst fünf Monate alter Sohn hatte schon Atembeschwerden, ich will ihn nicht gefährden“)- so begann gestern in England der Neustart.