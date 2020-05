Die Ursache des Großbrands in Mattsee am Dienstagabend dürfte geklärt sein: Aufgrund eines technisches Defekts in der Solaranlage war es zu einem Hitzestau gekommen. Hinweise auf vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln oder gar in Richtung Brandstiftung ergaben sich keine. Der vorläufige Schaden wird mit 50.000 Euro beziffert.