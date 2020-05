In den Bundesländern (Ausnahme Vorarlberg) wurden im Vorjahr weniger entwendet. Und außer in St. Pölten ist in allen Landeshauptstädten die Zahl der Fahrraddiebstähle gesunken. Bezogen auf die Einwohner gibt es in der Mozartstadt aber die meisten - nämlich 79 pro 10.000 Einwohner. In Innsbruck etwa sind es 68, in Linz 52 und in Wien 39. Die Bundeshauptstadt vermeldete in absoluten Zahlen aber klarerweise den Höchstwert (7354).