Obmann Anton Heritzer: „Die Zahl der Buschenschenken in Kärnten ist in den letzten Jahren von 165 auf 52 gesunken. Wir haben in unserem Bundesland das strengste Gesetz Österreichs. Der Platzmangel ist jetzt ein großes Problem. Wegen Corona mussten wir die Hälfte der Tische entfernen.“