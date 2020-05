US-Schauspielerin Zoey Deutch (25, „Beautiful Creatures“, „Everybody Wants Some!!“) schätzt sich glücklich, ihre einmonatige Erkrankung an Covid-19 überstanden zu haben. „Ich bin so dankbar für meine Gesundheit, aber ich fühle mich auch etwas schuldig, nun wieder okay zu sein“, schrieb Deutch am Dienstag in einem Beitrag auf der Kultur-Webseite Vulture.com.