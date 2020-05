Die Situation an den Kärntner Grenzen zu Slowenien ist überschaubar. Polizei, Bundesheer und Vertreter der Gesundheitsbehörde stehen dort nach wie vor gemeinsam im Einsatz, führen Einreisekontrollen und Fieberchecks durch. Am Übergang Karawankentunnel herrscht in erster Linie Güter- und Pendlerverkehr. Ein Beamter: „Pensionisten haben die kurzzeitige Grenzöffnung Sloweniens aber für Kurzurlaube und Zigaretten-Käufe genutzt. Dass ihnen bei der Rückreise eine 14-tägige Quarantäne verordnet wurde, nahmen sie gelassen.“