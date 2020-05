Serie von Bankomatsprengungen in Tirol

Bereits im vergangenen Sommer hatte eine derartige Serie die Ermittler des LKA Tirol in Atem gehalten. Begonnen hat diese Anfang Juli - ausgerechnet - in Hopfgarten. Und es dauerte damals keine vier Wochen, bis der nächste Bankomat in die Luft flog: bei der Sparkasse in Nußdorf-Debant. Und die sichergestellten Spuren von den Tatorten waren noch nicht einmal fertig ausgewertet, da wurde eine Woche später schon der nächste Bankomat in die Luft gejagt: auf dem Freigelände eines Einkaufsparks in Vomp.