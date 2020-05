Die deutsche Bundesregierung strebt derzeit allerdings keine Impfpflicht im Kampf gegen das Coronavirus an. Die Impfung solle freiwillig sein, hatte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) den Funke-Blättern in einem am Wochenende veröffentlichten Interview gesagt. Wer die Impfung nicht wolle, „muss das Risiko einer Infektion selbst tragen“.