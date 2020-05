Konzert mit gekürztem Programm

Auf dem Programm stehen Beethovens Coriolan-Ouverüre, Haydns Symphonie mit dem Paukenschlag und Mozarts Klavierkonzert KV 488, gespielt von der jungen Pianistin Olga Chepovetsky. Geleitet wird der Abend von Wolfgang Redik. Das Programm wurde etwas verkürzt, damit es ohne Pause gespielt werden kann. Dafür wird nun zehn Mal aufgeführt: Vier Mal am Sonntag, den 7. Juni (11.30., 16.30., 18.30 und 20:30 Uhr), je zwei Mal am 8., 9. und 10. Juni (18.30 und 20.30 Uhr). Der Kartenverkauf startet am 26. Mai 2020, Abonnenten haben dabei ein Vorkaufsrecht.