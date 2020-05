Viel mehr als Corona interessiert das Duo, wann wieder Rennen steigen. Ihre eigenen Events (Pailer veranstaltet das Highlight in Pöllauberg, Schwaiger das Rennen in St. Andrä/Kitzeck) wurden abgesagt. Schwaiger wartet daheim in Koglhof sehnsüchtig. Seine letzte Bolzerei ist schon über ein Jahr her, weil er just im Heimrennen 2019 seinen Porsche total geschrottet hatte. „Die Karosserie war zum Wegschmeißen - jetzt hab ich ihn mit meinem Sohn Michi neu aufgebaut.“ Knapp 50.000 Euro wurden investiert. Um wieder mit 200 Sachen den Berg hinaufrasen zu können. Schwaiger: „Das Karriereende wird nach hinten verschoben!“