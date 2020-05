Buben als beliebte Entführungsopfer wegen Ein-Kind-Politik

Kindesentführungen waren vor allem während der Ein-Kind-Politik in China sehr häufig. Vor allem Buben waren begehrt, die in weiten Teilen Chinas Mädchen vorgezogen wurden bzw. nach wie vor werden. In den vergangenen zehn Jahren half die Polizei laut Xinhua dabei, mehr als 6300 Kinder wieder zu ihren leiblichen Eltern zu bringen.